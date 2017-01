Ο σκύλος στην εργασία μειώνει το stress... και η Google το γνωρίζει [photos]

70 εκατομμύρια Αμερικανοί θεωρούν πως το κατοικίδιο στην εργασία μειώνει το stress. Η Google, η Amazon και άλλες εταιρείες που στηρίζονται στην ούτως καλούμενη, out of the box σκέψη, επιτρέπουν στους υπαλλήλους τους να φέρουν τα κατοικίδια τους στο γραφείο, καθώς έχει παρατηρηθεί πως η παραγωγικότητά τους αυξάνεται κατακόρυφα.

Οι pet-friendly εταιρείες και επιχειρήσεις στο εξωτερικό έχουν αρχίσει να αυξάνονται, καθώς όπως δείχνουν σχετικές έρευνες, οι σκύλοι μειώνουν αποτελεσματικά το στρες των υπαλλήλων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την παραγωγικότητά τους.

Όταν το 2012 έγινε έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Αποδείχθηκε ότι μέσα σε μια εβδομάδα είχαν μειωθεί τα επίπεδα άγχους κατά 11% σε υπαλλήλους οι οποίοι έπαιρναν στη δουλειά το κατοικίδιό τους, σε αντίθεση με αυτούς που άφησαν τους τετράποδους συντρόφους τους στο σπίτι.

Άλλα οφέλη που παρατηρήθηκαν, ήταν το ποσοστό ικανοποίησης των υπαλλήλων από τη δουλειά τους, η υποστήριξη και η δέσμευσή τους απέναντι στον εργοδότη, καθώς τα κατοικίδια στον χώρο εργασίας μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να φέρουν θετικές αλλαγές.

Σύμφωνα με άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Christopher Honts και τους συναδέρφους του στο Central Michigan University, η σύνδεση ανάμεσα στους σκύλους και την παραγωγικότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Έρευνα που πραγματοποίησε η American Pet Products Manufacturers, 17% των Αμερικανών εργάζονται σε pet-friendly εταιρείες, ενώ 23% θεωρεί πως τα κατοικίδια θα πρέπει να επιτρέπονται στον εργασιακό χώρο. Η έρευνα επιπλέον απέδειξε πως 70 εκατομμύρια Αμερικανοί θεωρούν πως το κατοικίδιο στην εργασία μειώνει το stress, ενώ 47 εκατομμύρια Αμερικανοί θεωρούν πως το περιβάλλον είναι πολύ πιο παραγωγικό με το κατοικίδιο δίπλα μας.



Πηγή: offsite.com.cy