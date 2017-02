Είναι διάσημος γάτος και τον λένε Bob [vds]

Έχει πορτοκαλί τιγρέ τρίχωμα, είναι πραγματικά καλομαθημένος και έχει κάνει περισσότερα κοντινά πλάνα από τη Γκάρμπο στο αποκορύφωμα της καριέρας της. Είναι ο διάσημος Μπομπ, ο γάτος που πρωταγωνιστεί στην ταινία “A Street Cat Named Bob” (Ένας γάτος που τον έλεγαν Μπομπ) του Καναδού σκηνοθέτη Ρότζερ Σπότισγουντ με πρωταγωνιστή τον Λουκ Τρεντγουέι.

Έχει πορτοκαλί τιγρέ τρίχωμα, είναι πραγματικά καλομαθημένος και έχει κάνει περισσότερα κοντινά πλάνα από τη Γκάρμπο στο αποκορύφωμα της καριέρας της. Είναι ο διάσημος Μπομπ, ο γάτος που πρωταγωνιστεί στην ταινία “A Street Cat Named Bob” (Ένας γάτος που τον έλεγαν Μπομπ) του Καναδού σκηνοθέτη Ρότζερ Σπότισγουντ με πρωταγωνιστή τον Λουκ Τρεντγουέι.

Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο “A Street Cat Named Bob” (Ένας γάτος που τον έλεγαν Μπομπ) αφηγείται την αληθινή ιστορία του άστεγου, τοξικομανή πλανόδιου μουσικού, Τζέιμς Μπόουεν, η ζωή του οποίου άλλαξε όταν γνώρισε έναν τιγρέ πορτοκαλί γάτο, τον Μπομπ.

Ο Μπομπ βοήθησε τον Μπόουεν να κερδίσει τη μάχη κατά του εθισμού στα ναρκωτικά. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας ήταν παρών στα γυρίσματα της ταινίας.

Αρχικά ο Λονδρέζος γάτος δεν θα υποδυόταν τον εαυτό του στον κινηματογράφο. Οι παραγωγοί είχαν δέκα ειδικά εκπαιδευμένους γάτους, οι οποίοι ταξίδεψαν από τον Καναδά στο Λονδίνο για να τον ντουμπλάρουν. Όμως οι γάτοι αποδείχθηκαν φοβιτσιάρηδες όταν έπρεπε να κάνουν γυρίσματα στο Λονδίνο τη νύχτα. Έτσι ο Μπομπ εμφανίστηκε στην ταινία.

“Οι παραγωγοί έφεραν τις γάτες, ήταν πολύ ωραίες γάτες, αλλά δεν γνώριζαν το Λονδίνο. Όσο νύχτωνε έδειξαν να φοβούνται. Ο Μπομπ ήταν μαζί μου και ζητήθηκε η βοήθειά του. Είπαν ότι τα πήγαινε περίφημα, οπότε μου ζήτησαν να τον φέρνω κάθε μέρα. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα” υπογράμμισε σε δηλώσεις του στην εφημερίδα “The Sun”.

Ο σκηνοθέτης Ρότζερ Σπότισγουντ εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ και ο Μπομπ εμφανίζεται στις περισσότερες σκηνές της ταινίας. Μάλιστα για την προβολή της ταινίας έκανε και περιοδεία. Σήμερα είναι ένας κινηματογραφικός αστέρας, ο οποίος ταξιδεύει με αεροπλάνο σε πρώτη θέση, έχει τους δικούς τους σωματοφύλακες, τους “Bobbyguards” στις διάφορες εκδηλώσεις και απολαμβάνει τις λιχουδιές του.

“Αν κάποιος σε μία εκδήλωση προσπαθήσει να τον αγγίξει τότε όλοι θέλουν να το κάνουν. Δεν είναι όμως άγαλμα. Είναι ζωντανό πλάσμα. Όταν μας πλησιάζουν στο δρόμο και με ρωτούν αν μπορούν να τον χαϊδέψουν, απαντώ: Λοιπόν, να δούμε αν θέλει” εξήγησε ο Τζέιμς.

Ο Μπομπ έχει πολύ καλή σχέση με τον πρωταγωνιστή της ταινίας. Στα 32 του χρόνια, ο Άγγλος ηθοποιός Λουκ Τρεντγουέι έχει καταφέρει ήδη αξιοσημείωτα πράγματα στη θεατρική σκηνή και στην κινηματογραφική οθόνη.

Πρωταγωνίστησε στην πρώτη θεατρική παραγωγή του War Horse (Το άλογο του πολέμου). Νίκησε τον Μαρκ Ράιλανς και τον Τζέιμς Μακάβοϊ και κέρδισε το βραβείο Λόρενς Ολιβιέ το 2013 για την ερμηνεία του στο “The Curious Incident of the Dog in the Night-Time”.

Στη συνέχεια οδήγησε σε λατρεία για τους θεούς και τα τέρατα με την ταινία “Σύγκρουση των Τιτάνων” και συμπρωταγωνίστησε με την Αντζελίνα Τζολί στο “Unbroken” (Αλύγιστος).Αλλά καμία από αυτές τις παραγωγές δεν βασιζόταν αποκλειστικά στον ίδιο και καμία δεν τα κατάφερε τόσο καλά όσο το έργο, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με τον Μπομπ.

Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο “A Street Cat Named Bob” (Ένας γάτος που τον έλεγαν Μπομπ) αφηγείται την αληθινή ιστορία του τοξικομανή πλανόδιου μουσικού, Τζέιμς Μπόουεν η ζωή του οποίου άλλαξε όταν γνώρισε ένα τιγρέ πορτοκαλί γάτο, τον Μπομπ.

Ο πραγματικός Τζέιμς, ο οποίος έχει γράψει έξι βιβλία για τον Μπομπ και ο γάτος του είναι πολύ γνωστοί στο Λονδίνο. “Ο Μπομπ έχει τόσους πολλούς θαυμαστές, περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη γάτα” ανέφερε ο Τρεντγουέι σε δηλώσεις του στον Τύπο της Αυστραλίας, με αφορμή την προβολή της ταινίας στη χώρα. Μεταξύ αυτών των θαυμαστών είναι η Δούκισσα του Κέιμπριτζ, σύζυγος του πρίγκιπα Γουίλιαμ, δούκα του Κέιμπριτζ, η οποία παρακολούθησε την ταινία. “Φαίνεται ότι της άρεσε η ταινία” είπε ο Τρεντγουέι. “Περισσότερο όμως έδειξε ενδιαφέρον για τον Μπομπ με τον οποίο φωτογραφήθηκε” πρόσθεσε.

Ο Τζέιμς ήταν χρήστης και πλανόδιος μουσικός, βρήκε τον γάτο, τον βάφτισε Μπομπ, τον φρόντισε και τον υιοθέτησε. Ο γάτος έγινε σιγά -σιγά μέρος στο σόου όσο ο Τζέιμς έπαιζε κιθάρα. Όλοι οι περαστικοί ήθελαν να βγάλουν selfie μαζί του.

Τελικά ένας λογοτεχνικός ατζέντης πρότεινε στον Τζέιμς να γράψει το βιβλίο, το οποίο έγινε επιτυχία.

Σήμερα ο Μπομπ έχει τους δικούς του λογαριασμούς στο Twitter, Facebook and YouTube pages και ένα on-line κατάστημα.